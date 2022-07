Calciomercato Modena, due ex Vicenza nel mirino dei canarini (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo l’addio al Vicenza per la scadenza contrattuale, per Matteo Bruscagin potrebbe arrivare un’altra chance di rimettersi in gioco con una nuova avventura in Serie B. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il terzino classe “89” sarebbe finito nel mirino della dirigenza gialloblu, compagine che lo scorso anno ha vinto il Girone B della Lega Pro e che quest’anno punta alla salvezza diretta in cadetteria. Non c’è solo il difensore tra gli ex biancorossi ricercati dagli emiliani: ecco le ultime dal Calciomercato del Modena. Calciomercato Modena, idea Bruscagin per il reparto difensivo Stando a quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, i canarini starebbero pensando di rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo l’addio alper la scadenza contrattuale, per Matteo Bruscagin potrebbe arrivare un’altra chance di rimettersi in gioco con una nuova avventura in Serie B. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il terzino classe “89” sarebbe finito neldella dirigenza gialloblu, compagine che lo scorso anno ha vinto il Girone B della Lega Pro e che quest’anno punta alla salvezza diretta in cadetteria. Non c’è solo il difensore tra gli ex biancorossi ricercati dagli emiliani: ecco le ultime daldel, idea Bruscagin per il reparto difensivo Stando a quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, istarebbero pensando di rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione in ...

