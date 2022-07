Agenzia delle entrate-Riscossione segnala nuovi tentativi di truffa via email (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA – (phishing), eseguiti mediante l’invio di messaggi di posta aventi come mittente ricevuta pagaonline@AgenziaRiscossione.gov.it, falsamente riconducibili all’ente di Riscossione. Nelle e-mail si comunicano informazioni in merito a una ricevuta di pagamento e il numero della relativa transazione, con l’invito a visualizzare la documentazione cliccando su un link oppure accedendo a un file allegato. Agenzia delle entrate-Riscossione è assolutamente estranea all’invio di questi messaggi e raccomanda ai destinatari di non tenerne conto, di non cliccare sui link presenti, di non aprire gli allegati e di eliminarli immediatamente. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA – (phishing), eseguiti mediante l’invio di messaggi di posta aventi come mittente ricevuta pagaonline@.gov.it, falsamente riconducibili all’ente di. Nelle e-mail si comunicano informazioni in merito a una ricevuta di pagamento e il numero della relativa transazione, con l’invito a visualizzare la documentazione cliccando su un link oppure accedendo a un file allegato.è assolutamente estranea all’invio di questi messaggi e raccomanda ai destinatari di non tenerne conto, di non cliccare sui link presenti, di non aprire gli allegati e di eliminarli immediatamente. L'articolo L'Opinionista.

