12enne sfregiata | 16enne a gip | sono pentito Lettera scuse a ex

"Sono pentito, chiedo scusa": ha risposto alle domande dei magistrati e si è mostrato rammaricato il 16enne accusato di avere sfregiato la sua ex fidanzatinala notte tra l'11 e il 12 luglio scorsi, nella zona di Montesanto, a Napoli. Durante la sua permanenza nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei di Napoli, nel quale ha trascorso i ...AL VOLTO Soltanto qualche giorno fa, una dodicenne era stata sfregato al volto dal fidanzatino per motivi di gelosia. Sono sempre di più i casi che riguardando aggressioni con ..."Sono pentito, chiedo scusa": ha risposto alle domande dei magistrati e si è mostrato rammaricato il 16enne accusato di avere sfregiato la sua ex fidanzatina 12enne la notte tra l'11 e il 12 luglio ...(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - "Sono pentito, chiedo scusa": ha risposto alle domande dei magistrati e si è mostrato rammaricato il 16enne accusato di avere sfregiato la sua ex fidanzatina 12enne la notte ...