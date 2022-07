Ultime Notizie – Dimissioni Draghi, Letta lavora per conferma governo: “M5S? Una cosa alla volta…” (Di giovedì 14 luglio 2022) La resa dei conti con i 5 Stelle se ci sarà, non sarà ora e tutto dipende da quello che accadrà in Parlamento mercoledì, dopo l’annuncio delle Dimissioni – poi respinte dal presidente Sergio Mattarella – del premier Mario Draghi. “Ora ci sono cinque giorni per lavorare affinché il Parlamento confermi la fiducia al governo Draghi e l’Italia esca il più rapidamente possibile dal drammatico avvitamento nel quale sta entrando in queste ore”, twitta Enrico Letta che ha fatto un punto con il gruppo dirigente dem e le capigruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani dopo il Cdm. La parlamentarizzazione della crisi, una verifica in aula, era stata la soluzione indicata dal segretario Pd già da ieri sera. “Responsabilità e chiarezza”, le parole d’ordine delle due capogruppo sullo show down ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) La resa dei conti con i 5 Stelle se ci sarà, non sarà ora e tutto dipende da quello che accadrà in Parlamento mercoledì, dopo l’annuncio delle– poi respinte dal presidente Sergio Mattarella – del premier Mario. “Ora ci sono cinque giorni perre affinché il Parlamento confermi la fiducia ale l’Italia esca il più rapidamente possibile dal drammatico avvitamento nel quale sta entrando in queste ore”, twitta Enricoche ha fatto un punto con il gruppo dirigente dem e le capigruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani dopo il Cdm. La parlamentarizzazione della crisi, una verifica in aula, era stata la soluzione indicata dal segretario Pd già da ieri sera. “Responsabilità e chiarezza”, le parole d’ordine delle due capogruppo sullo show down ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.122 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 110.168). Le vittime sono 105 rispetto… - SkyTG24 : #Draghi si dimette: si apre la #crisidigoverno Tutti gli aggiornamenti in diretta - matteo_dinoia : RT @SkyTG24: #Draghi si dimette: si apre la #crisidigoverno Tutti gli aggiornamenti in diretta - RedazioneDedalo : Barrafranca (EN) – Ex sindaco e voto di scambio politico-mafioso: indagini concluse -