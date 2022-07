Ufficiale il revival di Criminal Minds, nel cast i volti storici Joe Mantegna, AJ Cook, Paget Brewster ed altri (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo annunci, smentite e ritardi, è arrivata l’ufficialità sul revival di Criminal Minds: il progetto era stato messo in cantiere poco dopo la fine della serie originale, che si è conclusa solo nel 2020 con la quindicesima stagione, ma solo ora ha ottenuto il via libero definitivo da Paramount+. L’emittente ha annunciato i primi dettagli sul revival di Criminal Minds, la nuova serie che continuerà ed espandere l’amato franchise poliziesco in esclusiva per il pubblico del servizio streaming. Sciolto anche il nodo principale: i membri del cast originale che riprenderanno i loro ruoli sono tanti, a partire da Joe Mantegna (David), A.J. Cook (JJ) e Kirsten Vangsness (Penelope), passando per Aisha Tyler (Tara), Adam Rodriguez (Luke) e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo annunci, smentite e ritardi, è arrivata l’ufficialità suldi: il progetto era stato messo in cantiere poco dopo la fine della serie originale, che si è conclusa solo nel 2020 con la quindicesima stagione, ma solo ora ha ottenuto il via libero definitivo da Paramount+. L’emittente ha annunciato i primi dettagli suldi, la nuova serie che continuerà ed espandere l’amato franchise poliziesco in esclusiva per il pubblico del servizio streaming. Sciolto anche il nodo principale: i membri deloriginale che riprenderanno i loro ruoli sono tanti, a partire da Joe(David), A.J.(JJ) e Kirsten Vangsness (Penelope), passando per Aisha Tyler (Tara), Adam Rodriguez (Luke) e ...

AMarya86 : RT @comingsoonit: È ufficiale: #CriminalMinds torna in tv con 10 nuovi episodi e gran parte (ma non tutto) del cast principale. Al link i d… - _Robetta_ : RT @comingsoonit: È ufficiale: #CriminalMinds torna in tv con 10 nuovi episodi e gran parte (ma non tutto) del cast principale. Al link i d… - mixborghi : RT @BestMovieItalia: Criminal Minds: è ufficiale il revival di Paramount+! Ecco quali attori torneranno - - CineGiornale1 : Criminal Minds: è ufficiale il revival di Paramount+! Ecco quali attori torneranno - BestMovieItalia : Criminal Minds: è ufficiale il revival di Paramount+! Ecco quali attori torneranno - -