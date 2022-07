Siccità, Fontana: «Le risorse per uso irriguo si stanno esaurendo, oltre il 25 luglio non possiamo andare» (Di giovedì 14 luglio 2022) Crisi idrica Il punto del presidente della Regione Lombardia e dell’assessore Sertori, giovedì 14 luglio. «Per ora non ci sono rischi» per l’acqua potabile, se non «limitatissimi» in alcune «piccole zone per cui sono stati messi in campo tutti gli interventi necessari». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 14 luglio 2022) Crisi idrica Il punto del presidente della Regione Lombardia e dell’assessore Sertori, giovedì 14. «Per ora non ci sono rischi» per l’acqua potabile, se non «limitatissimi» in alcune «piccole zone per cui sono stati messi in campo tutti gli interventi necessari».

