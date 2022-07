Roma, «Aiutatemi, vi prego, non respira»: bimbo di 4 anni rianimato dalla Polizia (Di giovedì 14 luglio 2022) Momenti concitati, di ansia e paura quelli vissuti da un uomo che stringeva tra le braccia un bimbo in stato di incoscienza. L’uomo, comprensibilmente preoccupato, gridava in cerca di aiuto e le sue urla non sono passate inosservate agli agenti dii Polizia che hanno evitato il peggio. bimbo di 4 anni privo di sensi: i fatti Siamo a Roma, in piazza della Repubblica. Qui durante un servizio legato alle attività di ordine pubblico due agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono stati avvicinati da un uomo straniero in forte stato di agitazione che, urlando, ha attirato la loro attenzione. La rianimazione degli agenti L’uomo tra le braccia stringeva un bimbo di 4 anni privo di sensi. Immediatamente i poliziotti si sono adoperati allertando i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022) Momenti concitati, di ansia e paura quelli vissuti da un uomo che stringeva tra le braccia unin stato di incoscienza. L’uomo, comprensibilmente preoccupato, gridava in cerca di aiuto e le sue urla non sono passate inosservate agli agenti diiche hanno evitato il peggio.di 4privo di sensi: i fatti Siamo a, in piazza della Repubblica. Qui durante un servizio legato alle attività di ordine pubblico due agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono stati avvicinati da un uomo straniero in forte stato di agitazione che, urlando, ha attirato la loro attenzione. La rianimazione degli agenti L’uomo tra le braccia stringeva undi 4privo di sensi. Immediatamente i poliziotti si sono adoperati allertando i ...

