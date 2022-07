Pubblicità

FirenzePost : Piombino (Gr): nave rigassificatore resterà solo 3 anni - infoitinterno : Rigassificatore a Piombino, accordo governo-regione Toscana: la nave-impianto resterà in funzione in porto… - ParliamoDiNews : Rigassificatore a Piombino, accordo governo-regione Toscana: la nave-impianto resterà in funzione in porto per non… -

Governo , Regione Toscana e Snam hanno raggiunto un accordo per l'installazione di un rigassificatore nel porto di, in provincia di Livorno . L'accordo è che laresterà alla banchina dello scalo piombinese per un tempo non superiore a 3 anni . Nel frattempo la Snam , la società statale in capo alla ...La- rigassificatore verrà posta in opera presso la banchina diil prima possibile e per un periodo non superiore a tre anni, in modo da garantire la sicurezza energetica nazionale a ...Nel corso dell'incontro, scrive il Mite, si è discusso della inderogabile necessità di installare il rigassificatore nell'area di Piombino, per garantire la sicurezza energetica nazionale nei tempi st ...La notizia è stata annunciata dal ministero per la Transizione ecologica al termine di un vertice al quale hanno partecipato i ministri Roberto Cingolani e Mariastella Gelmini, il presidente della Tos ...