Osce, Mosca brutale con civili ucraini in campi filtraggio (Di giovedì 14 luglio 2022) L'Osce, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si dice "gravemente preoccupata" per il trattamento riservato da Mosca ai civili ucraini nei "campi di filtraggio" progettati per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) L', Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si dice "gravemente preoccupata" per il trattamento riservato daainei "di" progettati per ...

Pubblicità

CatelliRossella : Bastardi Osce, Mosca brutale con civili ucraini in campi filtraggio - Europa - ANSA - GioMelandri : RT @rbonacina: L’Osce, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si dice «gravemente preoccupata» per il trattamento ris… - CarloSantaroni : RT @rbonacina: L’Osce, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si dice «gravemente preoccupata» per il trattamento ris… - gpcerri : RT @rbonacina: L’Osce, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si dice «gravemente preoccupata» per il trattamento ris… - BomprezziMarco : RT @rbonacina: L’Osce, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si dice «gravemente preoccupata» per il trattamento ris… -