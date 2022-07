Nuova svolta per Skriniar: ora cambia tutto (Di giovedì 14 luglio 2022) Milan Skriniar, difensore dell’Inter, potrebbe finire nel mirino del Bayern Monaco, che sta lavorando anche per de Ligt della Juventus: le ultimissime notizie di calciomercato L’Inter di Simone Inzaghi è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 14 luglio 2022) Milan, difensore dell’Inter, potrebbe finire nel mirino del Bayern Monaco, che sta lavorando anche per de Ligt della Juventus: le ultimissime notizie di calciomercato L’Inter di Simone Inzaghi è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Si è svolta a Roma l’inaugurazione della nuova sede Confederale del sindacato UGL in via Nomentana, 26. ... . #attual… - Gazzettadmilano : Si è svolta a Roma l’inaugurazione della nuova sede Confederale del sindacato UGL in via Nomentana, 26. ... .… - Gazzettadmilano : Si è svolta a Roma l’inaugurazione della nuova sede Confederale del sindacato UGL in via Nomentana, 26. ... .… - gazzettanapoli : Si è svolta a Roma l’inaugurazione della nuova sede Confederale del sindacato UGL in via Nomentana, 26. ... .… - LavoroLazio_com : UGL inaugurata la nuova sede Confederale del sindacato a Roma Si è svolta a Roma l’inaugurazione della... -