LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: sei uomini in fuga, continuano gli allunghi (Di giovedì 14 luglio 2022) 13.39 Stoppato il tentativo del britannico, provano ad allungare Matteo Jorgenson, Magnus Cort e Nils Politt. Il forte vento contrario non aiuta gli attacchi. 13.38 Si muove Chris Froome. Sono tanti che come lui vogliono provare ad aggiungersi alla fuga. 13.37 Il primo a passare sul traguardo era stato Kobe Goossens. 13.36 Mentre inizia la scalata del Galibier per i fuggitivi, Wout Van Aert ci dà nuova prova della sua grandezza. Parte dal gruppo come un razzo per anticipare il passaggio allo sprint intermedio e prendere punti per la Maglia Verde. 13.35 Gli uomini che compongono la fuga sono i sopracitati Anthony Perez (Cofidis) e Kobe Goossens (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) insieme a ...

