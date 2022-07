"Ha dato le dimissioni, ma...". Myrta Merlino, il sospetto su Mario Draghi (Di giovedì 14 luglio 2022) Le dimissioni di Mario Draghi, dopo settimane di tira e molla da parte del Movimento 5 Stelle, sono arrivate. Prima l'uscita dei grillini dall'Aula del Senato sul dl Aiuti, poi la salita al Quirinale del premier, poi il Consiglio dei ministri e l'annuncio e infine la decisione di Sergio Mattarella: dimissioni respinte. Quanto basta per far insospettire Myrta Merlino. La conduttrice de L'Aria Che Tira su La7 avanza un'ipotesi: "Mario Draghi annuncia le dimissioni. Saranno irrevocabili tout court? Il punto ora è questo". Il presentimento è che il presidente del Consiglio, con il suo discorso alle Aule mercoledì, possa fare un passo indietro e optare per proseguire senza a quel punto i Cinque Stelle. "Il Presidente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Ledi, dopo settimane di tira e molla da parte del Movimento 5 Stelle, sono arrivate. Prima l'uscita dei grillini dall'Aula del Senato sul dl Aiuti, poi la salita al Quirinale del premier, poi il Consiglio dei ministri e l'annuncio e infine la decisione di Sergio Mattarella:respinte. Quanto basta per far insospettire. La conduttrice de L'Aria Che Tira su La7 avanza un'ipotesi: "annuncia le. Saranno irrevocabili tout court? Il punto ora è questo". Il presentimento è che il presidente del Consiglio, con il suo discorso alle Aule mercoledì, possa fare un passo indietro e optare per proseguire senza a quel punto i Cinque Stelle. "Il Presidente della ...

StefanoFassina : Il @Mov5Stelle è stato coerente al Senato su #DLAiuti . Già in Consiglio dei Ministri il 2 maggio non l’aveva votat… - Sparisci_capra : @StefanoGuerrera Draghi ha dato le dimissioni ben sapendo che nn sarebbero State accettate.. Ma veramente credete a tutto? - StefanoTardugno : RT @eva_rus_ita: Pazzarella aveva già dato prova di recitazione con la scenetta della preparazione delle valigie prima della sua (disegnata… - calumflawIess : Mattarella ha respinto le dimissioni di Deaghi?? Dato che lui non è potuto andare in pensione ha deciso che nessuno… - AleOriggio : Ma non sarà che Draghi ha dato le dimissioni per poter finalmente vivere alla luce del sole la sua storia con Ilary Blasi? -