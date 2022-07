Governo: Draghi, 'venuto meno patto fiducia alla base azione esecutivo' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo Governo dalla sua creazione non c'è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di Governo". Così il premier Mario Draghi in Cdm. Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questosua crenon c'è più. Èildidell'di". Così il premier Marioin Cdm.

