Draghi per ora rimane irremovibile sulle dimissioni. Ma i partiti sono in pressing (Di giovedì 14 luglio 2022) Mario Draghi ha presentato le sue dimissioni, dopo il voto di fiducia in Senato a cui il M5s non ha partecipato. dimissioni respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha invitato il premier a presentarsi mercoledì alle Camere per "una valutazione della situazione". Cinque giorni di tempo che hanno subito dato il via a un pressing da parte di alcuni partiti per indurre a un ripensamento il presidente del Consiglio, che però al momento, secondo chi ci ha parlato, sembra "irremovibile". Come ha detto ai ministri in Cdm, infatti, è "venuto meno il patto di fiducia" e la maggioranza "non c'è più". Parole che sembrano lasciare pochi margini, così come il linguaggio del corpo. Secondo quanto riferisce un ministro, infatti, al termine delle parole di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 luglio 2022) Marioha presentato le sue, dopo il voto di fiducia in Senato a cui il M5s non ha partecipato.respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha invitato il premier a presentarsi mercoledì alle Camere per "una valutazione della situazione". Cinque giorni di tempo che hanno subito dato il via a unda parte di alcuniper indurre a un ripensamento il presidente del Consiglio, che però al momento, secondo chi ci ha parlato, sembra "". Come ha detto ai ministri in Cdm, infatti, è "venuto meno il patto di fiducia" e la maggioranza "non c'è più". Parole che sembrano lasciare pochi margini, così come il linguaggio del corpo. Secondo quanto riferisce un ministro, infatti, al termine delle parole di ...

matteorenzi : Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno f… - CarloCalenda : La linea di @Azione_it è netta: si vada avanti con #Draghi senza 5S fino a fine legislatura. Di tutto abbiamo bisog… - EnricoLetta : Ora ci sono #cinquegiorni per lavorare affinché il Parlamento confermi la #fiducia al Governo #Draghi e l’Italia es… - DaniBartox : PdR che rifiuta le dimissioni di un Premier tecnico che non rappresenta nessuna forza politica e che mostra insoffe… - krudesky : RT @francotaratufo2: State scassando i marroni sul fatto che Draghi non può lasciare il governo altrimenti l'Italia sprofonda nell'abisso.… -