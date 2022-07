Dl Aiuti | passa la fiducia al Senato | ma il M5S non partecipa Il video

(Di giovedì 14 luglio 2022) Dllaal, ma il M5S nonRoma, 14 lug. (askanews) – Via libera dalallaal governo sul dle contestualmente anche al provvedimento, che ora è legge. I voti a favore sono stati 172, i voti contrari 39. Inti al voto sono stati 212, i votanti 211. I 61ri del gruppo M5s non hannoto al voto come annunciato in dichiarazione di voto. (IMMAGINITV YOUTUBE)

Pubblicità

RaiNews : Il Senato ha approvato la fiducia al Dl Aiuti con 172 voti a favore e 39 contrari. Tutti e 61 i senatori del Movime… - MediasetTgcom24 : Mario Draghi si è recato al Quirinale #conte #federicod'incà #lega #senato #dimaio #crisidigoverno - annecchinog : @PaoloBorg 25 miliardi sul decreto aiuti,15 al prossimo,una senatrice 5S propone di dare oltre 100 miliardi Hanno u… - anperillo : RT @RaiNews: Il Senato ha approvato la fiducia al Dl Aiuti con 172 voti a favore e 39 contrari. Tutti e 61 i senatori del Movimento 5 stell… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Il #DecretoAiuti è legge. A Palazzo Madama passa la fiducia con 172 sì. I senatori del #M5S non hanno partecipato al vo… -

Bonus 200 euro nel Decreto: come funziona, per chi, come ottenerlo Cartelle esattoriali: ... cheda 60 a 120mila euro.poi da 5 a 8 il numero di rate non pagate dopo le quali si ...... il ruolo di Mattarella, le elezioni balneari Il governo Draghi al capolinea, tra inflazione impazzita, povertà e sotto i ricatti di Conte Perché i 5 Stelle non voteranno la fiducia sul dl: ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Giovedì, 14 luglio 2022 Home > aiTv > Dl Aiuti, passa la fiducia al Senato, ma il M5S non partecipa Roma, 14 lug. (askanews) - Via libera dal Senato alla fiducia al governo sul dl Aiuti e contestualme ...