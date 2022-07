Conte strappa, crisi di governo in arrivo. Vola subito lo Spread (Di giovedì 14 luglio 2022) La crisi di governo è dietro l’angolo: dopo la lunga assemblea dei gruppi parlamentari del M5s, Giuseppe Conte ha annunciato che la delegazione pentastellata lascerà l’aula al momento del voto di fiducia. E ora c’è il rischio dell’effetto domino: Salvini è tentato di seguire Conte sulla via dello strappo, Letta chiarisce che senza il voto di fiducia si va a votare. Le parole di Conte Al Senato non è possibile operare un voto disgiunto. Noi domani (oggi ndr) non parteciperemo al voto”, ha affermato Conte illustrando la posizione del Movimento in vista del voto, “con le stesse lineari e coerenti motivazioni” di quanto fatto alla Camera, e chiedendo “un cambio di passo del governo”. “Noi siamo disponibili a dialogare e dare il nostro contributo, ma non siamo disponibili a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 luglio 2022) Ladiè dietro l’angolo: dopo la lunga assemblea dei gruppi parlamentari del M5s, Giuseppeha annunciato che la delegazione pentastellata lascerà l’aula al momento del voto di fiducia. E ora c’è il rischio dell’effetto domino: Salvini è tentato di seguiresulla via dello strappo, Letta chiarisce che senza il voto di fiducia si va a votare. Le parole diAl Senato non è possibile operare un voto disgiunto. Noi domani (oggi ndr) non parteciperemo al voto”, ha affermatoillustrando la posizione del Movimento in vista del voto, “con le stesse lineari e coerenti motivazioni” di quanto fatto alla Camera, e chiedendo “un cambio di passo del”. “Noi siamo disponibili a dialogare e dare il nostro contributo, ma non siamo disponibili a ...

Pubblicità

fattoquotidiano : “Draghi bis? Non credibile”: Pd e Fi chiudono a una nuova maggioranza. Il dem Ricci insiste: “Se Conte strappa fini… - sabrinatehilim : RT @pierodm: “Oggi chi si strappa le vesti, chi esprime forti preoccupazioni e lancia strali, attribuendo giudizi di responsabilità a destr… - ilfoglio_it : 'Per chi sostiene il governo dovrebbe essere ovvio votare la fiducia”, dice Zanda. Letta avverte: 'Se il M5s strapp… - ragusaibla : @ValeryMell1 'Far cadere il governo danneggerà i 5s. Se Conte strappa esodo verso Di Maio' - AfinetAlberto : RT @pierodm: “Oggi chi si strappa le vesti, chi esprime forti preoccupazioni e lancia strali, attribuendo giudizi di responsabilità a destr… -