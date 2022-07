Bimbo in fin di vita a causa di un batterio: il piccolo Domenico ha 4 anni. La mamma: «Voglio giustizia» (Di giovedì 14 luglio 2022) Un bambino in fin di vita a causa di un batterio: un presunto caso di malasanità, denunciato all’ANSA dalla mamma, disperata, che ha lanciato vari appelli sui social. Lei si chiama Ambra Cucina, il figlioletto Domenico, di 4 anni: entrato al San Marco di Catania per un disturbo intestinale, in seguito all’applicazione di un sondino avrebbe contratto in ospedale un batterio, l’enterococco, che ha colpito tutti gli organi, dal cuore ai reni. «Voglio giustizia per mio figlio, e Voglio che emerga la verità. Nessun bambino deve passare quello che ha passato lui. Oggi all’ospedale pediatrico di Taormina stanno facendo di tutto per tenerlo in vita, ma al San Marco di Catania gli hanno fatto prendere ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 14 luglio 2022) Un bambino in fin didi un: un presunto caso di malasanità, denunciato all’ANSA dalla, disperata, che ha lanciato vari appelli sui social. Lei si chiama Ambra Cucina, il figlioletto, di 4: entrato al San Marco di Catania per un disturbo intestinale, in seguito all’applicazione di un sondino avrebbe contratto in ospedale un, l’enterococco, che ha colpito tutti gli organi, dal cuore ai reni. «per mio figlio, eche emerga la verità. Nessun bambino deve passare quello che ha passato lui. Oggi all’ospedale pediatrico di Taormina stanno facendo di tutto per tenerlo in, ma al San Marco di Catania gli hanno fatto prendere ...

