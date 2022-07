Arsenal, dopo Gabriel Jesus altro colpo dal Manchester City (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo quanto affermato da The Athletic, l’Arsenal sarebbe interessato a Oleksandr Zinchenko per la corsia sinistra di difesa. Avendo già reclutato Gabriel Jesus dai campioni della Premier League quest’estate, la squadra del nord di Londra punta di portare il suo ex compagno di squadra all’Emirates Stadium. I club sono in contatto su un potenziale trasferimento con il City disposto a lasciarlo partire se l’offerta sarà ritenuta soddisfacente. Zinchenko City Arsenal Zinchenko è arrivato al City dall’FC Ufa nel 2016 e ha ancora due anni di contratto. Anche se tende ad essere schierato a centrocampo con l’Ucraina, con Guardiola invece ha giocato anche come terzino sinistro. Zinchenko ha riscosso un enorme successo al City; vincendo quattro ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo quanto affermato da The Athletic, l’sarebbe interessato a Oleksandr Zinchenko per la corsia sinistra di difesa. Avendo già reclutatodai campioni della Premier League quest’estate, la squadra del nord di Londra punta di portare il suo ex compagno di squadra all’Emirates Stadium. I club sono in contatto su un potenziale trasferimento con ildisposto a lasciarlo partire se l’offerta sarà ritenuta soddisfacente. ZinchenkoZinchenko è arrivato aldall’FC Ufa nel 2016 e ha ancora due anni di contratto. Anche se tende ad essere schierato a centrocampo con l’Ucraina, con Guardiola invece ha giocato anche come terzino sinistro. Zinchenko ha riscosso un enorme successo al; vincendo quattro ...

Pubblicità

JustCalcio_com : Il Manchester United si avvicina al 55' accordo di Lisandro Martinez dopo che il difensore ha detto no all’Arsenal - fabioskyblue : @mirkocalemme @Napoli_Report Mirko ma Saliba che é tornato all'Arsenal dopo il prestito al Marsiglia? Lui, o badias… - zazoomblog : Il Manchester United si avvicina al 55? accordo di Lisandro Martinez dopo che il difensore ha detto no all’Arsenal… - zazoomblog : Il Manchester United si avvicina al 55? accordo di Lisandro Martinez dopo che il difensore ha detto no all’Arsenal… - mattsca_ : RT @DiCosFrancesco: Il dopo #DeLigt alla #Juventus viene conteso da #Gabriel???? dell’#Arsenal???? e #PauTorres???? del #villareal????. #Calciome… -