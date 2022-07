"Vi dico io come sta davvero Pippo Franco": esplode l'ira del figlio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pippo Franco ha avuto un ictus. E suo figlio Gabriele, che sui social è molto attivo, parla delle condizioni di salute del comico romano, star per due decenni del famoso teatro Bagaglino. Sembra che ora stia meglio, ma le sue condizioni - quando è stata diffusa la notizia - erano disperate. E' stato Alessandro Rosica, blogger, a raccontare su Instagram del malore di Pippo Franco. Rosica aveva parlato di "condizioni terribili”, ma le cose per fortuna sono cambiate. Il comico è stato ricoverato al Gemelli di Roma e ora è fuori pericolo. Anche Estate in diretta, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini si è occupato di Pippo Franco. Poi Gabriele Franco, sempre tramite Instagram Stories, ha fatto chiarezza in serata sulla situazione clinica di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022)ha avuto un ictus. E suoGabriele, che sui social è molto attivo, parla delle condizioni di salute del comico romano, star per due decenni del famoso teatro Bagaglino. Sembra che ora stia meglio, ma le sue condizioni - quando è stata diffusa la notizia - erano disperate. E' stato Alessandro Rosica, blogger, a raccontare su Instagram del malore di. Rosica aveva parlato di "condizioni terribili”, ma le cose per fortuna sono cambiate. Il comico è stato ricoverato al Gemelli di Roma e ora è fuori pericolo. Anche Estate in diretta, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini si è occupato di. Poi Gabriele, sempre tramite Instagram Stories, ha fatto chiarezza in serata sulla situazione clinica di ...

