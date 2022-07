Tour de France 2022 | Jonas Vingegaard eccezionale sulle Alpi | Tadej Pogacar in crisi | perde quasi 3? e la maglia gialla

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Arrivano lealdee viene fuori una tappa numero undici davvero incredibile: da Albertville al Col du Granon, show della Jumbo-Visma che ribalta la classifica generale lanciando un meraviglioso. Il danese coglie il successo parziale e vola in vetta alla graduatoria. Anche oggi una gran battaglia per portare via la fuga giusta. All’attacco Christophe Laporte e Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Mikael Cherel (AG2R Citroën), Nils Politt e Maximilian Schachmann (BORA – hansgrohe), Andrea Bagioli e Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl), Simon Geschke e Ion Izagirre (Cofidis), Kamil Gradek e Dylan Teuns (Bahrain – Victorious), Mathieu Van der Poel e Guillaume Van Keirsbulck (Alpecin-Deceuninck),Rutsch (EF Education-EasyPost), ...