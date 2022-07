Tassisti in protesta occupano piazza Vittorio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una distesa di macchine bianche parcheggiata in piazza Vittorio a Torino. Così i Tassisti hanno dato il via a un’altra giornata di proteste contro il Ddl conconrrenza di cui chiedoo lo stralcio dell’articolo 10. Oltre duecento Tassisti hanno partecipato al blitz: “Continueremo così fino a che non avremo risposte certe. L’articolo 10 del Ddl deve essere stralciato. Siamo stanchi di non ricevere risposte e siamo pronti a bloccare le città” affermano i Tassisti che si preparano ad altre iniziative, secondo loro, “a sorpresa”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una distesa di macchine bianche parcheggiata ina Torino. Così ihanno dato il via a un’altra giornata di proteste contro il Ddl conconrrenza di cui chiedoo lo stralcio dell’articolo 10. Oltre duecentohanno partecipato al blitz: “Continueremo così fino a che non avremo risposte certe. L’articolo 10 del Ddl deve essere stralciato. Siamo stanchi di non ricevere risposte e siamo pronti a bloccare le città” affermano iche si preparano ad altre iniziative, secondo loro, “a sorpresa”. L'articolo proviene da Nuova Società.

