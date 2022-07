Sampdoria | Damsgaard | «Per questa stagione ho due grandi obiettivi»

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Mikkel, centrocampista della, ha parlato dei suoiai microfoni de Il Secolo XIX Mikkel, centrocampista della, ha parlato dei suoiai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue dichiarazioni: MONDIALE – «La Coppa del Mondo è una delle cose piùal mondo, spero tanto di andare lì, di giocare con Eriksen e di fare bene anche in Qatar».– «L’ultimo è stato un anno di alti e bassi, più bassi che alti. Il desiderio, non solo mio ma di tutta la squadra, è dimostrare che siamo meglio di come siamo stati, abbiamo una forte motivazione. Vorrei giocare tante partite, vivere un’annata molto diversa». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mikkel, centrocampista della, ha parlato dei suoi obiettivi ai microfoni de Il Secolo XIX