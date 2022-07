Per Salvini “Draghi è malconsigliato” su diversi dossier (compresi quelli economici): dai tassisti alla Fornero fino allo scostamento di bilancio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi, il capo del governo dell’unità nazionale, ex governatore della Banca d’Italia ed ex presidente della Bce, è “malconsigliato” su molti dossier, perfino su quelli economici e di bilancio, nonostante il curriculum. Ne è convinto il segretario della Lega Matteo Salvini che nel giro di poche ore ha usato questa espressione in diverse occasioni, in diverse forme e a riguardo di diverse questioni. Per esempio: “Noi stiamo cercando di stemperare le tensioni sociali nelle piazze – dice il leader del Carroccio durante un punto con la stampa a Montecitorio – però evidentemente qualcuno a Palazzo Chigi malconsiglia il presidente del Consiglio. Perché ad esempio accanirsi su 40mila tassisti in un momento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario, il capo del governo dell’unità nazionale, ex governatore della Banca d’Italia ed ex presidente della Bce, è “” su molti, persue di, nonostante il curriculum. Ne è convinto il segretario della Lega Matteoche nel giro di poche ore ha usato questa espressione in diverse occasioni, in diverse forme e a riguardo di diverse questioni. Per esempio: “Noi stiamo cercando di stemperare le tensioni sociali nelle piazze – dice il leader del Carroccio durante un punto con la stampa a Montecitorio – però evidentemente qualcuno a Palazzo Chigi malconsiglia il presidente del Consiglio. Perché ad esempio accanirsi su 40milain un momento ...

