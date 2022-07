Ondata di caldo in arrivo nel Lazio, temperature sopra i 35°C: le previsioni meteo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sì, sta ritornando il caldo. Quello che sembrava essere un momento di ‘respiro’ e ‘sollievo’ è finito presto. Le temperature nei prossimi giorni inizieranno a salire, raggiungendo i 35° e, probabilmente, superandoli. Ma, in parte, nessun allarmismo perché l’Italia potrebbe salvarsi. Ecco tutte le informazioni nel dettaglio. Leggi anche: Allarme caldo nel Lazio, arriva Apocalisse: ecco fino a quando durerà l’anticiclone africano Ondata di calore alle porte Come riporta meteo Lazio, ci sarà un’Ondata di calore “ma senza eccessi”. Questo non vuol dire che le temperature saranno miti e che si potrà pensare di aver sconfitto il caldo (anzi). Questo vuol dire però che l’Italia non raggiugerà temperature ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sì, sta ritornando il. Quello che sembrava essere un momento di ‘respiro’ e ‘sollievo’ è finito presto. Lenei prossimi giorni inizieranno a salire, raggiungendo i 35° e, probabilmente, superandoli. Ma, in parte, nessun allarmismo perché l’Italia potrebbe salvarsi. Ecco tutte le informazioni nel dettaglio. Leggi anche: Allarmenel, arriva Apocalisse: ecco fino a quando durerà l’anticiclone africanodi calore alle porte Come riporta, ci sarà un’di calore “ma senza eccessi”. Questo non vuol dire che lesaranno miti e che si potrà pensare di aver sconfitto il(anzi). Questo vuol dire però che l’Italia non raggiugerà...

Agenzia_Ansa : Arriva l'ondata di caldo Africano in Italia, temperature record in Europa #ANSA - ilpost : Torna il gran caldo - enpaonlus : ??ATTENZIONE?? ?????? ?? ONDATA DI CALDO TORRIDO SPECIALMENTE AL SUD, GLI ANIMALI FATICANO A TROVARE ACQUA PER DISSETA… - CorriereCitta : Ondata di caldo in arrivo nel Lazio, temperature sopra i 35°C: le previsioni meteo - ilovepisa : RT @flash_meteo: Questa mattina in collegamento dalla sala meteo con @RaiUno per @Unomattina Vallorani #CNR IBE è intervenuto sulla nuova… -