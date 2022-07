Omicron 5, è allarme: nuovi sintomi e tamponi in difficoltà, la situazione (Di mercoledì 13 luglio 2022) La variante Omicron 5 sta portando grandi ostacoli. Sia sotto il punto di vista dei sintomi sia per quanto riguarda i tamponi. La situazione. La situazione Covid si fa sempre più preoccupante. La sottovariante Omicron 5 ha portato alla luce una pesante ondata estiva. Numeri raggiunti per la prima volta nella storia della pandemia e che sono stati inaspettati. Una situazione complessa che ha portato il ministero della Salute a dare il via libera al booster per gli over 60 e le persone fragili. Adobe StockSe il via libera per i vaccini è arrivato, l’ondata continua a proseguire la sua corsa. Anche se i dati di lunedì scorso hanno segnalato un numero basso di positivi. I positivi sono stati 37 mila e hanno sottolineato un piccolo aumento rispetto alle ... Leggi su chenews (Di mercoledì 13 luglio 2022) La variante5 sta portando grandi ostacoli. Sia sotto il punto di vista deisia per quanto riguarda i. La. LaCovid si fa sempre più preoccupante. La sottovariante5 ha portato alla luce una pesante ondata estiva. Numeri raggiunti per la prima volta nella storia della pandemia e che sono stati inaspettati. Unacomplessa che ha portato il ministero della Salute a dare il via libera al booster per gli over 60 e le persone fragili. Adobe StockSe il via libera per i vaccini è arrivato, l’ondata continua a proseguire la sua corsa. Anche se i dati di lunedì scorso hanno segnalato un numero basso di positivi. I positivi sono stati 37 mila e hanno sottolineato un piccolo aumento rispetto alle ...

Pubblicità

gattorosarosa : Omicron 5, l'allarme dei farmacisti: «Positivi al tampone non rispettano la quarantena» - RonchiEnnio : INIETTIAMOCI ANCHE UN PO' DI BUONSENSO OMICRON 5 Solo sintomi febbrili e ricoveri per precauzione, l'allarme è sb… - lacittanews : 'L'aspetto insidioso' della nuova sottovariante Omicron BA.2.75 'è che non è stata identificata solo in India', dov… - mariali94316534 : RT @qn_giorno: #varianteindiana #COVID #Galli: 'Stesso allarme con #Omicron . Serve cautela' - gattorosarosa : Omicron 5, con i nuovi sintomi scatta l'allarme: “Sono anomali e i tamponi non bastano più” -