Nucleare, Iran: "I negoziati proseguono" (Di mercoledì 13 luglio 2022) "I negoziati procedono come prima attraverso uno scambio di messaggi sia tra il ministro degli Esteri Iraniano e Borrell sia tra Bagheri, capo negoziatore Iraniano e Mora, coordinatore dei colloqui ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Iprocedono come prima attraverso uno scambio di messaggi sia tra il ministro degli Esteriiano e Borrell sia tra Bagheri, capo negoziatoreiano e Mora, coordinatore dei colloqui ...

Pubblicità

ADM_assdemxmi : RT @IAIonline: Oggi presso il nostro Istituto, un gruppo di esperti ha avuto modo di conversare con il Ministro degli Affari Esteri della R… - LuigiIvanV : RT @ebreieisraele: Il ministro degli esteri iraniano incontra a #Roma #Dimaio e il #papa, si parla di #sanzioni #gas #petrolio e #nucleare… - Olivier82367269 : @Gianl1974 Se ho capito bene, oggi o domani Putler andrà in Iran per incontrare altri assassini come lui odiatori d… - marcodelucact60 : RT @CONSERVATORI3: Scambio al vertice tra Iran/Russia Droni missili / nucleare - in3dmu : RT @dvaldi1: Nascerà una 'NATO araba' dei paesi mediorientali alleati con gli USA? Se sarà così probabilmente Israele vi aderirà con un ruo… -