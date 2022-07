Non commise alcun falso in atto pubblico: assolto definitivamente l’ex viceprocuratore nazionale antimafia Alberto Cisterna (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dieci anni di indagini, una carriera rovinata, processi, due condanne e un annullamento della Cassazione. Il calvario dell’ex viceprocuratore nazionale antimafia Alberto Cisterna è finito in un’aula della Corte d’Appello di Reggio Calabria che lo ha assolto definitivamente dall’accusa di falso in atto pubblico. Il processo si è concluso con una sentenza nel merito che la presidente della Corte, Lucia Monaco, e i giudici a latere, Claudio Treglia e Concettina Garreffa, hanno emesso dopo che Cisterna, difeso dall’avvocato Giuseppe Milicia, ha rinunciato alla prescrizione. Dopo averlo indagato per anni in seguito alle accuse del collaboratore di giustizia Antonino Lo Giudice, la Procura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dieci anni di indagini, una carriera rovinata, processi, due condanne e un annullamento della Cassazione. Il calvario delè finito in un’aula della Corte d’Appello di Reggio Calabria che lo hadall’accusa diin. Il processo si è concluso con una sentenza nel merito che la presidente della Corte, Lucia Monaco, e i giudici a latere, Claudio Treglia e Concettina Garreffa, hanno emesso dopo che, difeso dall’avvocato Giuseppe Milicia, ha rinunciato alla prescrizione. Dopo averlo indagato per anni in seguito alle accuse del collaboratore di giustizia Antonino Lo Giudice, la Procura ...

Pubblicità

AnnamariaBiello : @flaviafratello Si dia il caso che si sia suicidato il giorno successivo alla decisione del gip di non concedere la… - giordi63 : @elio_vito @flavia_marzano 2/ qualcuno. Quindi mi faccia capire chi fu la iena. Quindi io l'ho attaccata, stando ne… - gigliotube : @will47056704 @freeleng @ProfCampagna Detto che il colonialismo italiano cominciò prima del fascismo, che sì il reg… - Josto51037271 : @giampdisan Ci sara chi non saprà o ignorerà come @BoniekZibi ignora che quel campionato incriminato da GuidoRossi… - raffaeledambra : @gippu1 Fantastico thread come sempre, qui però la TV spagnola commise un errore sulla formazione polacca, che ha i… -