Napoli, Spalletti: “Koulibaly via? Nessuno osi attaccarlo” | VIDEO (Di mercoledì 13 luglio 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, difende in conferenza stampa Kalidou Koulibaly, ad un passo dal Chelsea, dalle possibili recriminazioni della tifoseria azzurra. "Non finiremo mai di ringraziarlo", il commento dell'allenatore dei partenopei Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Luciano, tecnico del, difende in conferenza stampa Kalidou, ad un passo dal Chelsea, dalle possibili recriminazioni della tifoseria azzurra. "Non finiremo mai di ringraziarlo", il commento dell'allenatore dei partenopei

Pubblicità

DiMarzio : #Napoli, le parole di Luciano #Spalletti in conferenza stampa, da #Koulibaly a #Dybala - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: 'Se #Koulibaly dovesse decidere di andare via non lo finiremo mai di ringraziare e guai a c… - claudioruss : #Spalletti: 'Se mi piace #Dybala? Certo, piace a tanti. Ha le qualità per dare le soluzioni ad una squadra. E' tecn… - valewithyou1 : RT @salv_amoroso: Kalidou #Koulibaly lascia #Napoli. Non per soldi ma per ambizione. La stessa che il Napoli e Aurelio #DeLaurentiis non h… - 2giginl : RT @claudioruss: #Spalletti: “Io preferisco sempre #Koulibaly a tutti. Se dovesse scegliere di andare non smetteremo di ringraziarlo per l’… -