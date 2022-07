Napoli | ricoverato per infarto scrittore Maurizio De Giovanni

(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – LonapoletanoDeall’ospedale Cardarelli dia seguito di unche lo ha colto la scorsa notte. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Tra i primi ad esprimere vicinanza a Deè stato il giornalista e senatore Sandro Ruotolo: “Forza! Maestro e fratello. L’ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”, ha scritto Ruotolo su Twitter. L'articolo proviene da Italia Sera.

Lo scrittore 64enne è ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli. Maurizio De Giovanni, autore di 'Troppo freddo per settembre'