Maurizio De Giovanni all’ospedale per un infarto: come sta lo scrittore di Mina Settembre (Di mercoledì 13 luglio 2022) Paura per Maurizio De Giovanni trasportato d’urgenza all’ospedale per un infarto. La notizia arriva da un tweet del senatore Sandro Ruotolo che con poche parole augura allo scrittore una pronta guarigione. Maurizio De Giovanni all’ospedale Secondo le prime notizie Maurizio De Giovanni si sarebbe sentito male durante la notte e per questo motivo è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il senatore Ruotolo ha scritto: “Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”. Lo scrittore era impegnato in un lungo tour di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Paura perDetrasportato d’urgenzaper un. La notizia arriva da un tweet del senatore Sandro Ruotolo che con poche parole augura allouna pronta guarigione.DeSecondo le prime notizieDesi sarebbe sentito male durante la notte e per questo motivo è stato trasportatoCardarelli di Napoli. Il senatore Ruotolo ha scritto: “Forza! Maestro e fratello. L’ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”. Loera impegnato in un lungo tour di ...

