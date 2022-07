LIVE – Monza-Lugano II 4-0 | Amichevole precampionato 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 luglio 2022) LadiII, match valevole per la seconda garadella nuova stagione per i biancorossi. Gli uomini di Giovanni Stroppa, dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno con la conquista della promozione in Serie A, sono pronti a rendersi protagonisti anche nella massima categoria. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 13 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAII 4-0 Marcatori: 31? Birindelli, 51? Colpani, 66? Colpani, 79? Colpani: Cragno; Marrone, Ranocchia, Carboni, Birindelli; Ciurria, Barberis, Machin; D’Alessandro, Vignato, Gytkjaer. Allenatore: ...