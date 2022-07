Lazio, Sarri esplode di gioia: l’ufficialità mette fine alla telenovela (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Lazio fa esplodere di gioia Maurizio Sarri che ora può lavorare a modo suo: la telenovela è finita La Lazio si è mossa molto bene negli ultimi giorni sul mercato per realizzare i desideri di Maurizio Sarri. La nuova difesa sarà formata da Nicolò Casale e Alessio Romagnoli, due giocatori diversi tra di loro. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lafare diMaurizioche ora può lavorare a modo suo: laè finita Lasi è mossa molto bene negli ultimi giorni sul mercato per realizzare i desideri di Maurizio. La nuova difesa sarà formata da Nicolò Casale e Alessio Romagnoli, due giocatori diversi tra di loro. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

AlfredoPedulla : Il tweet di lunedì alle 00,29: Casale ? Romagnoli ? ora #Maximiano, poi #Provedel, aspettando #Ilic per una #Lazio… - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: Ecco Maximiano, il primo portiere per Sarri - LALAZIOMIA : Ecco Maximiano, il primo portiere per Sarri - Aquila6811 : RT @sportli26181512: Milan: Romagnoli alla Lazio, un campione per Sarri VIDEO: Alessio Romagnoli: un campione per Sarri. - TMit_news : Sarri accontentato: Luís Maximiano è il nuovo portiere della Lazio -