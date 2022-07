Juve, sfuma Wijndal: accordo con l'Ajax (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo quanto riportato dalla stampa olandese fra AZ Alkmaar e Ajax è stato trovato l'accordo per il passaggio ad Amsterdam del... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo quanto riportato dalla stampa olandese fra AZ Alkmaar eè stato trovato l'per il passaggio ad Amsterdam del...

