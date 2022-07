Inflazione Usa al massimo dal 1981, Piazza Affari in rosso (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo i minimi intraday messi a segno a seguito della pubblicazione dell’aggiornamento relativo l’Inflazione statunitense, i listini europei hanno parzialmente recuperato terreno. Nel mese di giugno i prezzi al consumo della prima economia sono cresciuti dell’1,3% mensile e del 9,1% annuo (massimo dal novembre 1981), contro un consenso rispettivamente fissato al +1,1% ed al +8,8%. La discesa dei mercati è stata innescata dal timore che la Federal Reserve nel meeting in calendario nel mese corrente possa incrementare, come fatto oggi dalla Bank of Canada, il costo del denaro dell’1%. Non è di questo avviso Michael Pearce, economista di Capital Economics: “con i prezzi delle materie prime in deciso calo ed una crescita dei salari in moderazione negli ultimi mesi, l’outlook inflazionistico non è così cupo come qualche ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo i minimi intraday messi a segno a seguito della pubblicazione dell’aggiornamento relativo l’statunitense, i listini europei hanno parzialmente recuperato terreno. Nel mese di giugno i prezzi al consumo della prima economia sono cresciuti dell’1,3% mensile e del 9,1% annuo (dal novembre), contro un consenso rispettivamente fissato al +1,1% ed al +8,8%. La discesa dei mercati è stata innescata dal timore che la Federal Reserve nel meeting in calendario nel mese corrente possa incrementare, come fatto oggi dalla Bank of Canada, il costo del denaro dell’1%. Non è di questo avviso Michael Pearce, economista di Capital Economics: “con i prezzi delle materie prime in deciso calo ed una crescita dei salari in moderazione negli ultimi mesi, l’outlook inflazionistico non è così cupo come qualche ...

