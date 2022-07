Il finale di Ms Marvel | spiegato

Pubblicità

fanpage : Come tutti i prodotti Marvel, la grande tradizione delle scene extra post credit e a metà dei titoli di coda è stat… - mrsjacksxn : IL FINALE DI MS MARVEL - cinefilosit : Ms. Marvel: la spiegazione della scena post credits nel finale di stagione #ILoveCInefilos - menghanyirkan : Eh lupa ms marvel finale - LosPigi22 : @KDisneyano Che è successo? La Marvel o qualche fan ha spoilerato il finale? -

Agent , alias John Walker, nelCinematic Universe Abbonati adesso a Disney+ a 8,99 al mese oppure 89,90 all'anno Dopo ildi The Falcon & The Winter Soldier, quale sarà il futuro di U. ...È giunto il momento di salutare - per ora - Kamala Khan con questa recensione del sesto episodio di Ms.che chiude la origin story della giovane supereroina del New Jersey e la prepara per il suo debutto cinematografico il prossimo anno, al fianco di Carol Danvers e Monica Rambeau. È ...Come finisce Ms Marvel: trama, recensione e la spiegazione dell'episodio 6 della prima stagione in streaming dal 13 luglio 2022 su Disney+.Come tutti i prodotti Marvel, la grande tradizione delle scene extra post credit e a metà dei titoli di coda è stata rispettata ...