I cori contro Draghi (e ancora contro Selvaggia Lucarelli) dei tassisti in protesta | VIDEO (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo essersi incatenati ieri di fronte a Palazzo Chigi, i tassisti tornano a protestare a gran voce nelle strade del centro di Roma, dove le vie e i vicoli attigui alla Camera e alla sede del governo sono stati blindati, compreso il tratto di via del Corso che costeggia piazza Colonna. Lancio di fumogeni e petardi, con cori che raggiungono, nonostante la distanza dei manifestanti, Palazzo Chigi. Nel mirino il disegno di legge sulla concorrenza, fortemente osteggiato dalle ‘auto bianche’. I tassisti vogliono lo stralcio dell’articolo 10 che prevede la liberalizzazione della categoria. cori contro Mario Draghi e Selvaggia Lucarelli. Roma, tassisti intonano cori ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo essersi incatenati ieri di fronte a Palazzo Chigi, itornano are a gran voce nelle strade del centro di Roma, dove le vie e i vicoli attigui alla Camera e alla sede del governo sono stati blindati, compreso il tratto di via del Corso che costeggia piazza Colonna. Lancio di fumogeni e petardi, conche raggiungono, nonostante la distanza dei manifestanti, Palazzo Chigi. Nel mirino il disegno di legge sulla concorrenza, fortemente osteggiato dalle ‘auto bianche’. Ivogliono lo stralcio dell’articolo 10 che prevede la liberalizzazione della categoria.Mario. Roma,intonano...

Pubblicità

TeresaBellanova : Provo vergogna e schifo per questi cori beceri. Lo scrivo qui ma lo ribadirò ovunque. Nessuno nel corso di una mani… - stanzaselvaggia : In effetti è pieno di cori contro uomini a suon di “putta*a”. Ma poveretti. - pfmajorino : Ho visto le immagini allucinanti dei cori in piazza contro @stanzaselvaggia colpevole di aver detto la sua opinione… - neXtquotidiano : I cori contro #Draghi (e ancora contro Selvaggia Lucarelli) dei #tassisti in protesta | VIDEO - SergioSierra67 : RT @ilfoglio_it: Sono circa un migliaio i #tassisti che protestano a Roma contro l'articolo 10 del disegno di legge sulla Concorrenza. Non… -