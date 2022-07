Gli ucraini desiderano più di ogni cosa il controllo della propria vita (Di mercoledì 13 luglio 2022) O. mi mostra lo schermo del telefono. Ormai sono allenato: lei o una delle sue due sorelle scrive, io leggo la frase gentilmente offerta da Google Translate e cerco di immaginarmi quale fosse l’originale in ucraino: una specie di telefono senza fili insomma, che abbiamo praticato per la prima volta quattro mesi fa mentre attendevamo l’ok della polizia di frontiera a farci uscire dal Paese. Dobbiamo tornare a casa, scrive O., devo aiutare mio marito con il lavoro. Non faccio in tempo a scrivere la risposta; probabilmente è sufficiente la mia espressione che dovrebbe esprimere un concetto vicino a “sei sicura? Siete sicuri? Le condizioni sono le stesse di quando siete partiti, perché adesso dovrebbe essere meno pericoloso vivere nel vostro oblast’ rispetto a quando siete partiti? E i bambini?”. O. si riprende il telefono e quando me lo rimette in mano leggo che i bambini ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 luglio 2022) O. mi mostra lo schermo del telefono. Ormai sono allenato: lei o una delle sue due sorelle scrive, io leggo la frase gentilmente offerta da Google Translate e cerco di immaginarmi quale fosse l’originale in ucraino: una specie di telefono senza fili insomma, che abbiamo praticato per la prima volta quattro mesi fa mentre attendevamo l’okpolizia di frontiera a farci uscire dal Paese. Dobbiamo tornare a casa, scrive O., devo aiutare mio marito con il lavoro. Non faccio in tempo a scrivere la risposta; probabilmente è sufficiente la mia espressione che dovrebbe esprimere un concetto vicino a “sei sicura? Siete sicuri? Le condizioni sono le stesse di quando siete partiti, perché adesso dovrebbe essere meno pericoloso vivere nel vostro oblast’ rispetto a quando siete partiti? E i bambini?”. O. si riprende il telefono e quando me lo rimette in mano leggo che i bambini ...

