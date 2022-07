Fred invia un messaggio ai compagni di squadra del Manchester United in vista della nuova stagione

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-12 21:50:14 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:hato unai suoididelin2022/23. Il Manha avuto una delle peggiori stagioni nella sua storia leggendaria la scorsa. I Red Devils sono arrivati ??6th in Premier League con il punteggio più basso di sempre. Sono stati eliminati dalla FA Cup dal Middlesbrough, non sono riusciti a raggiungere la finale di Coppa di Lega e sono stati espulsi dalla Champions League negli ottavi di finale. Ora però, con il 2022/23 a meno di un mese di distanza,ha esortato i suoi ...