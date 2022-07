Francesca Pascale oggi è così, ma ve la ricordate qualche anno fa? Irriconoscibile (Di mercoledì 13 luglio 2022) Francesca Pascale ha sorpreso tutti quando, lo scorso 2 luglio, si è unita civilmente a Paola Turci: ma vi ricordate com’era tempo fa. L’ex compagna di Silvio Berlusconi, infatti, sfoggia oggi un taglio corto e sbarazzino: eccola alcuni anni fa. A distanza di pochi giorni dalla loro unione, celebrata a Montalcino, Francesca Pascale e Paola … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 13 luglio 2022)ha sorpreso tutti quando, lo scorso 2 luglio, si è unita civilmente a Paola Turci: ma vicom’era tempo fa. L’ex compagna di Silvio Berlusconi, infatti, sfun taglio corto e sbarazzino: eccola alcuni anni fa. A distanza di pochi giorni dalla loro unione, celebrata a Montalcino,e Paola … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

bobbirok : RT @RoxiscRosi: Leggo insulti pazzeschi a Paola Turci che si sposa, mi chiedo cosa ci sarà di così orribile, vado a vedere e si sposa con F… - bsgiusy : RT @VanityFairIt: @dariabig spiega perché l'amore tra Paola Turci e Francesca Pascale è così poetico - foggylady : Per un Totti e una Ilary che si lasciano abbiamo avuto Paola Turci felicemente unita a Francesca Pascale. - BurgisRic : RT @anfesibena: @Agenzia_Ansa La gioia per i matrimoni di Alberto Matano e Francesca Pascale viene offuscata da questa terribile notizia. - anfesibena : @Agenzia_Ansa La gioia per i matrimoni di Alberto Matano e Francesca Pascale viene offuscata da questa terribile notizia. -