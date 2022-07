(Di mercoledì 13 luglio 2022) Sull'opportunità di costruire le duele risposte sono diverse. Per larisulta contrario il 70% degli intervistati, per la 3.2.1 il 50% L'articolo proviene daPost.

Pubblicità

FirenzePost : Firenze tramvie: sondaggio Mannheimer dimostra giudizio negativo su linee Vacs e Libertà – Bagno a Ripoli - zazoomblog : Firenze tramvie: decisi lavori per i cantieri della linea Fortezza – San Marco - #Firenze #tramvie: #decisi #lavori… - FirenzePost : Firenze tramvie: decisi lavori per i cantieri della linea Fortezza – San Marco -

... perché è indispensabile che partano tutte le opere nella nostra città metropolitana: alta velocità,". Lo ha detto il sindaco diDario Nardella , nel corso di un dibattito in ...... ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31, come si dice a. Senza quel passaggio avremo un ... Così facendo si raggiungerebbero due risultati: completare il sistema dellee restituire piazza ...Sull'opportunità di costruire le due linee le risposte sono diverse. Per la Vacs risulta contrario il 70% degli intervistati, per la 3.2.1 il 50% ...Le aree interessate dagli interventi relativi ai sottoservizi sono piazza San Marco (lato Basilica), piazza della Libertà (area fronte Parterre e via Madonna della Tosse; area parcheggio lato via Lore ...