Fi: Moles, 'noi non abbiamo paura di elezioni' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Il centrodestra è stato creato da Berlusconi, dura da tanto tempo. E' cosa ben diversa dai fronti più o meno larghi che nascono, crescono, muoiono. Il dato fondamentale è che noi di Forza Italia non abbiamo paura delle elezioni. Credo invece che le tensioni di varie parti del cosiddetto campo largo siano dettate dal timore di andare al voto”. Così Giuseppe Moles, Sottosegretario all'Editoria e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia, in una intervista a Rainews24. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Il centrodestra è stato creato da Berlusconi, dura da tanto tempo. E' cosa ben diversa dai fronti più o meno larghi che nascono, crescono, muoiono. Il dato fondamentale è che noi di Forza Italia nondelle. Credo invece che le tensioni di varie parti del cosiddetto campo largo siano dettate dal timore di andare al voto”. Così Giuseppe, Sottosegretario all'Editoria e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia, in una intervista a Rainews24.

