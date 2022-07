Danilo Ciavattini – Viterbo

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 luglio 2022)Via delle Fabbriche, 20 – 01100Tel. 0761/333767 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 18/20€, primi 16/18€, secondi 28€, dolci 12€ Chiusura: Domenica sera, Lunedì a pranzo; Mercoledì OFFERTA L’emergenza Covid-19 ha sicuramente stravolto la geografia gastronomica. Alcuni, non molti a dire il vero, hanno saputo resistere (pochissimi addirittura crescere), ma per la maggior parte dei casi si è registrato un abbassamento della qualità media. Purtroppo, questo è successo anche a, chef del ristorante omonimo a. Delle avvisaglie si potevano in effetti cogliere già dalla consultazione del sito internet durante ...