Cosa e chi manca alla Festa dell'Unità del Partito Democratico di Napoli. Un segno del destino? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Pd festeggia da solo. Nel senso: alla Festa dell'Unità che organizza a Napoli in piazza Municipio non c'è nemmeno il mitico biliardino che faccia pensare a un campo più largo. Ma, soprattutto, solamente oggi erano in programma degli ospiti esterni al Partito. Fatto sta che – almeno il più atteso, l'assessore comunale alle politiche sociali in quota Movimento 5 Stelle Luca Trapanese – ha dovuto dare forfait. Nulla a che vedere con l'assemblea nazionale dei grillini che sta decidendo il destino del Governo di Mario Draghi: la colpa è del Covid che, in questi giorni, sta tenendo ai box anche l'altra rappresentante pentastellata della giunta di Gaetano Manfredi, Emanuela Ferrante. Entrambi, raggiunti al telefono, preferiscono ...

