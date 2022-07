ASCOLTI TV 12 LUGLIO 2022: IL FILM DI CANALE 5 (15,9%) DOPPIA QUELLO DI RAI1 (8,6%), EXPLOIT DALLA STRADA AL PALCO (9,9%), BATTITI LIVE IN CALO (9,6%), TOTTI-BLASI TRA BRANCHETTI (17,4%) E CAPUA (19,3%) (Di mercoledì 13 luglio 2022) ASCOLTI TV 12 LUGLIO 2022 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 578 15.46Tg1 – 825 20.37UnoMattina Estate – 555 14.07Camper – 1118 13.71Tg1 – 2769 24.33Don Matteo – 1320 13.11Don Matteo – 1360 15.83Linea Verde Sentieri – 964 11.91Tg1 Speciale – 902 11.25Tg1 Economia – xEstate in Diretta – 1519 19.29Reazione a Catena – 2391 24.89Reazione a Catena – 3273 27.79Tg1 – 3594 25.08TecheTecheTè – 2648 16.39La Canzone della Vita – 1279 8.59 597 7.43 67 4.43 956 10.61Dreams Road + RaiNews – 383 4.67 + 234 5.09 Prima Pagina – xTg5 – 905 22.23Morning News – 758 19.69Morning News (TOTTI-BLASI) – 641 17.37Forum (R) – 1267 19.22Tg5 – 2500 22.64Beautiful – 2067 18.51Una Vita – 1943 18.98Un Altro Domani – 1462 16.45Terra Amara – 1505 ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 13 luglio 2022)TV 12· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 578 15.46Tg1 – 825 20.37UnoMattina Estate – 555 14.07Camper – 1118 13.71Tg1 – 2769 24.33Don Matteo – 1320 13.11Don Matteo – 1360 15.83Linea Verde Sentieri – 964 11.91Tg1 Speciale – 902 11.25Tg1 Economia – xEstate in Diretta – 1519 19.29Reazione a Catena – 2391 24.89Reazione a Catena – 3273 27.79Tg1 – 3594 25.08TecheTecheTè – 2648 16.39La Canzone della Vita – 1279 8.59 597 7.43 67 4.43 956 10.61Dreams Road + RaiNews – 383 4.67 + 234 5.09 Prima Pagina – xTg5 – 905 22.23Morning News – 758 19.69Morning News () – 641 17.37Forum (R) – 1267 19.22Tg5 – 2500 22.64Beautiful – 2067 18.51Una Vita – 1943 18.98Un Altro Domani – 1462 16.45Terra Amara – 1505 ...

