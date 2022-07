Allarme alla Juventus: 'E' un problema non facile' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Juventus spalle al muro con la cessione di de Ligt: 'Gli eredi costano troppo' Massimiliano Allegri © LaPresseQuello del sostituto dell'olandese, secondo Stefano Agresti della 'Gazzetta dello Sport', ... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022)spalle al muro con la cessione di de Ligt: 'Gli eredi costano troppo' Massimiliano Allegri © LaPresseQuello del sostituto dell'olandese, secondo Stefano Agresti della 'Gazzetta dello Sport', ...

Agenzia_Ansa : Il Codacons lancia l'allarme sugli aumenti dei prezzi del carburante. I viaggi in auto diventano proibitivi, nonos… - Internazionale : Il crollo alla Marmolada è l’ultimo campanello di allarme dell'emergenza climatica, spesso ignorata. I mezzi di com… - Confagricoltura : Proprio nel momento in cui occorrerebbe produrre di più, le coltivazioni sono messe a rischio dalla siccità. ?? Il p… - DiesIlla2 : RT @etherea_etherea: 4.IDPay il fatto che x essere in regola è necessario aver fatto il vaccino x quel determinato virus, ed ogni cittadino… - akamasensei : Tiktok passa dati alla Cina, Google alla Russia: così la tecnologia è suddita dell’intelligence -