Aborto | il dipartimento di giustizia Usa crea una una task - force per tutelare i diritti delle donne

Ildi Giustizia americano ha annunciato la creazione di una task - force per tutelare il diritto delle donne all'. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota, precisando che la squadra ...Ildi Giustizia americano ha annunciato la creazione di una task - force per tutelare il diritto delle donne all'. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota, precisando che la ...Il dipartimento di Giustizia americano ha annunciato la creazione di una task-force per tutelare il diritto delle donne all’aborto. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota, precisando che la squadra ...La task-force sarà guidata dal viceprocuratore generale Vanita Gupta e si occuperà di vigilare su governi e leggi locali che minacciano i diritti delle donne.