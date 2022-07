VALORANT | Sentinels completa il roster con Zellsis

Leggi su esports247

(Di martedì 12 luglio 2022) L’organizzazione nordamericanapotrà contare su Jordan “” Montemurro per provare a qualificarsi alla Champions di. Stando a quanto riportato da DotEsports, sarà Eric “Kanpeki” Xu a lasciare il posto aneldi partenza.si unirà alla formazione deiinsieme al nuovo arrivato Michael “shroud” Grzesiek, che è entrato a far parte delpochi giorni fa. Salvo cambiamenti dell’ultim’ora, Shroud edovrebbero essere gli ultimi ‘colpi’ del team. I riflettori sono tutti puntati sull’inizio del mese prossimo, quandosi giocherà il tutto per tutto nell’ultima possibilità di qualificazione. Ildell’organizzazione di esports ...