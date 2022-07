Ultime Notizie – Covid, Oms: "Resta pericoloso" (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Mentre continuiamo con la nostra vita quotidiana, dobbiamo ricordare che” il Covid “è ancora con noi ed è ancora pericoloso”. Dunque “godetevi l’estate, ma fatelo in sicurezza e fate un secondo booster se siete idonei” a farlo. E’ l’appello lanciato da Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) per l’Europa. “I casi continuano ad aumentare in tutta la regione europea”, ha osservato il capo di Oms Europa. “La maggior parte dei Paesi ha rimosso o ridotto le misure di salute pubblica come le mascherine obbligatorie. La stagione estiva dei viaggi è alle porte, con una maggiore mescolanza sociale, tra i Paesi e al loro interno”, analizza l’esperto in una nota in cui vengono riassunte le raccomandazioni aggiornate pubblicate dall’Oms Europa sulla vaccinazione per la stagione autunnale. “Vaccinare tutti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Mentre continuiamo con la nostra vita quotidiana, dobbiamo ricordare che” il“è ancora con noi ed è ancora”. Dunque “godetevi l’estate, ma fatelo in sicurezza e fate un secondo booster se siete idonei” a farlo. E’ l’appello lanciato da Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) per l’Europa. “I casi continuano ad aumentare in tutta la regione europea”, ha osservato il capo di Oms Europa. “La maggior parte dei Paesi ha rimosso o ridotto le misure di salute pubblica come le mascherine obbligatorie. La stagione estiva dei viaggi è alle porte, con una maggiore mescolanza sociale, tra i Paesi e al loro interno”, analizza l’esperto in una nota in cui vengono riassunte le raccomandazioni aggiornate pubblicate dall’Oms Europa sulla vaccinazione per la stagione autunnale. “Vaccinare tutti ...

Covid: 142.967 nuovi positivi, mai così tanti da gennaio Sono 142.967 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Un livello che non si raggiungeva dal 28 gennaio. Ieri i contagiati erano stati 37.756. Le vittime sono invece 157 in aumento alle 127 di ieri. Pippo Franco ricoverato per un attacco ischemico al Gemelli. 'È in gravi condizioni' è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a un malore avuto nella notte tra l'11 e il 12 luglio. La notizia, diffusa dal profilo del blogger Alessandro Rosica, è ... Da Nara a Ostuni, dalla Chiesa di Moon a Scientology: l'ombra delle sette nei casi Haggis e Abe Sono due fatti di cronaca molto diversi tra loro, avvenuti in luoghi fisicamente distanti, in circostanze dissimili. Da Nara a Ostuni, c'è una questione di fondo che unisce però l'assassinio di Shinzo Abe e le accuse a Paul Haggis.