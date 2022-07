Temperature giugno 2022: non il diciassettesimo ma il terzo più caldo dal 1990 (Di martedì 12 luglio 2022) «A proposito del lavaggio del cervello ininterrotto che si fa alla popolazione di origine ovina, sabato 9 luglio nel TG5 delle 13:00 è stato detto che giugno 2022 è il “secondo mese di giugno più caldo di sempre!” – recita un post che ha cominciato a girare in rete questa estate – Contavo di allegare al post il diagramma delle Temperature nei mesi di giugno dall’anno 1772 a quest’anno, ma mi sono reso conto subito che avrei perso inutilmente troppo tempo. Infatti è stato sufficiente tornare indietro all’anno 1990 per trovare 16 mesi di giugno più caldi dell’ultimo». Il tono convinto e il linguaggio di questo post sulle Temperature giugno 2022 potrebbero lasciare intendere che l’autore è competente e, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 luglio 2022) «A proposito del lavaggio del cervello ininterrotto che si fa alla popolazione di origine ovina, sabato 9 luglio nel TG5 delle 13:00 è stato detto cheè il “secondo mese dipiùdi sempre!” – recita un post che ha cominciato a girare in rete questa estate – Contavo di allegare al post il diagramma dellenei mesi didall’anno 1772 a quest’anno, ma mi sono reso conto subito che avrei perso inutilmente troppo tempo. Infatti è stato sufficiente tornare indietro all’annoper trovare 16 mesi dipiù caldi dell’ultimo». Il tono convinto e il linguaggio di questo post sullepotrebbero lasciare intendere che l’autore è competente e, ...

Agenzia_Ansa : Le forti ondate di calore in Europa nel suo insieme hanno confermato che questo del 2022 è stato il secondo giugno… - giornalettismo : Sui social gira una #fakenews sulle temperature del mese di #giugno 2022 basata su dati non ancora publicati - IsabellaCeccari : RT @ReRebaudengo: Temperature da record In Italia pioggia quasi dimezzata #Cambiamentoclima è verità scientifica, negarlo è come dire che… - AsjamenoCO2 : RT @ReRebaudengo: Temperature da record In Italia pioggia quasi dimezzata #Cambiamentoclima è verità scientifica, negarlo è come dire che… - Claudia_CIau : @stebellentani Infatti per me i mesi più belli sono maggio e giugno, temperature accettabili e giornate lunghe. -