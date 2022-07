Sciopero Geofor, il sindaco non ci sta: "Pisa ostaggio di schermaglie sindacali" (Di martedì 12 luglio 2022) L'assessore Bedini e il sindaco Conti Pisa, 12 luglio 2022 " Geofor Spa informa che la Federazione della Unione Sindacale di Base e la Confederazione Cobas hanno annunciato due giornate di Sciopero, ... Leggi su lanazione (Di martedì 12 luglio 2022) L'assessore Bedini e ilConti, 12 luglio 2022 "Spa informa che la Federazione della Unione Sindacale di Base e la Confederazione Cobas hanno annunciato due giornate di, ...

PISAinVIDEO : Raccolta rifiuti: il 13 e 14 luglio possibili disagi per lo sciopero dei dipendenti Geofor - ComunePisa : Raccolta #rifiuti: il 13 e 14 luglio possibili disagi per lo #sciopero dei dipendenti Geofor ??… - QuiNewsPisa : 'Pisa ostaggio di una partita politico-sindacale' - cascinanotizie : Geofor, confermato lo sciopero del 13 e 14 luglio Sindaci contrari: tempi e motivi non condivisi. Possibili disagi… - comunecalcinaia : Confermate le giornate di sciopero Geofor per Mercoledì 13 e Giovedì 14 luglio. Previsti disservizi nelle diverse a… -